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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.
Внутренняя политика
3 января 2024 г. 18:20
Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Увеличение числа людей, которые в эти нерабочие дни посещают отдельные города и районы республики, повлияло на интенсивность движения, особенно в регионах рекреационного значения.

Бывают случаи, когда водители управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, перевозят на переднем сиденье детей в возрасте до двенадцати лет, не используют ремень безопасности во время движения, пользуются мобильным телефоном, превышают скорость, нарушают правила обгона и маневрирования, все это в конечном итоге создает реальную почву для возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Главное государственное управление дорожной полиции еще раз обращается к участникам движения с просьбой соблюдать правила безопасности, подавать пример другим участникам движения, демонстрируя образцовое поведение водителя".

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