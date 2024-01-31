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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям В Главном управлении государственной дорожной полиции призвали водителей быть более внимательными в связи с гололедом, наблюдающимся на автомобильных дорогах в горных и предгорных районах страны, а неопытным водителям рекомендовали не садиться за руль.
Внутренняя политика
31 января 2024 г. 11:04
Дорожная полиция обратилась к водителям

В Главном управлении государственной дорожной полиции призвали водителей быть более внимательными в связи с гололедом, наблюдающимся на автомобильных дорогах в горных и предгорных районах страны, а неопытным водителям рекомендовали не садиться за руль.

Как сообщили Report в Управлении, несмотря на нормализацию погодных условий, проблемы для движения транспортных средств, вызванные снегопадом, на автодорогах все еще сохраняются.

Дорожная полиция призывает водителей обращать внимание на техническое состояние транспортных средств, правильно оценивать дорожные и погодные условия.

"Главное управление государственной дорожной полиции вместе с другими профильными структурами принимает меры по устранению последствий непогоды для восстановления безопасного движения транспортных средств. Просим осуществляющих пассажирские перевозки физических и юридических лиц отдавать предпочтение движению по более безопасным маршрутам", - говорится в сообщении.

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