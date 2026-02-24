Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с соблюдением безопасной дистанции

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения в целях обеспечения безопасности на дорогах.

Как сообщили Report в ведомстве, наблюдения показывают, что на ряде автомобильных дорог республиканского значения водители не соблюдают безопасную дистанцию между транспортными средствами, а также не всегда придерживаются правил расположения автомобилей на проезжей части.

"Подобные нарушения значительно повышают риск дорожно-транспортных происшествий", - подчеркнули в дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что согласно требованиям законодательства, водитель обязан выбирать такую дистанцию с учетом скорости и дорожных условий, чтобы в случае резкого снижения скорости или внезапной остановки впереди движущегося автомобиля иметь возможность избежать столкновения. При увеличении скорости расстояние между транспортными средствами также должно пропорционально возрастать.

В ГУ ГДП также указали на недопустимость превышения установленного скоростного режима: "При высокой скорости снижается время реакции водителя и его способность своевременно оценить опасность, что может привести к тяжелым последствиям на дороге".