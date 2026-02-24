Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с соблюдением безопасной дистанции

    Внутренняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 10:47
    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с соблюдением безопасной дистанции

    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения в целях обеспечения безопасности на дорогах.

    Как сообщили Report в ведомстве, наблюдения показывают, что на ряде автомобильных дорог республиканского значения водители не соблюдают безопасную дистанцию между транспортными средствами, а также не всегда придерживаются правил расположения автомобилей на проезжей части.

    "Подобные нарушения значительно повышают риск дорожно-транспортных происшествий", - подчеркнули в дорожной полиции.

    В ведомстве отметили, что согласно требованиям законодательства, водитель обязан выбирать такую дистанцию с учетом скорости и дорожных условий, чтобы в случае резкого снижения скорости или внезапной остановки впереди движущегося автомобиля иметь возможность избежать столкновения. При увеличении скорости расстояние между транспортными средствами также должно пропорционально возрастать.

    В ГУ ГДП также указали на недопустимость превышения установленного скоростного режима: "При высокой скорости снижается время реакции водителя и его способность своевременно оценить опасность, что может привести к тяжелым последствиям на дороге".

    дорожная полиция ДТП правила безопасности
    Видео
    DYP ara məsafəsinin saxlanılması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Последние новости

    11:16

    Актом об амнистии срок наказания более 1,5 тыс. человек сокращен на 6 месяцев

    Происшествия
    11:15

    В Азербайджане Акт амнистии охватил более 18 тыс. человек

    Происшествия
    11:13

    Транспортировка нефти по БТД в январе сократилась на 8,2%

    Энергетика
    11:11

    ГПС задержала подозреваемых в получении наркотиков, сброшенных дроном с территории Ирана

    Происшествия
    11:10

    Зеленский: Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня

    Другие страны
    11:09

    США ввели в действие глобальные пошлины на импорт в размере 10%

    Другие страны
    11:06

    МВД: Минувшим днем в Азербайджане обнаружены и изъяты 13 ружей

    Происшествия
    11:04

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке дня 10 вопросов

    Милли Меджлис
    11:01

    Дания предоставит Украине дополнительную гумпомощь на $30 млн

    Другие страны
    Лента новостей