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ГУГДП: Нарушение водителями правил дорожного движения в выходные приводит к тяжелым авариям

ГУГДП: Нарушение водителями правил дорожного движения в выходные приводит к тяжелым авариям Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с ситуацией на дорогах в выходные дни.
Внутренняя политика
17 августа 2024 г. 10:51
ГУГДП: Нарушение водителями правил дорожного движения в выходные приводит к тяжелым авариям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с ситуацией на дорогах в выходные дни.

Как сообщили Report в ГУГДП, высокая интенсивность движения на дорогах в выходные дни, и нарушение водителями правил дорожного движения, к сожалению, приводит к тяжелым ДТП.

"Дорожная полиция рекомендует водителям быть более внимательными, соблюдать скоростной режим, воздержаться от использования неисправных транспортных средств, строго соблюдать правила безопасности при остановках, стоянках, парковках, а также при обгоне и маневрировании, не садиться за руль в усталом или сонном состоянии", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

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