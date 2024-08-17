ГУГДП: Нарушение водителями правил дорожного движения в выходные приводит к тяжелым авариям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с ситуацией на дорогах в выходные дни.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с ситуацией на дорогах в выходные дни.

Как сообщили Report в ГУГДП, высокая интенсивность движения на дорогах в выходные дни, и нарушение водителями правил дорожного движения, к сожалению, приводит к тяжелым ДТП.

"Дорожная полиция рекомендует водителям быть более внимательными, соблюдать скоростной режим, воздержаться от использования неисправных транспортных средств, строго соблюдать правила безопасности при остановках, стоянках, парковках, а также при обгоне и маневрировании, не садиться за руль в усталом или сонном состоянии", - говорится в сообщении.