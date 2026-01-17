Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с нестабильной погодой

    Внутренняя политика
    • 17 января, 2026
    • 09:55
    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с нестабильной погодой

    Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям в связи с ожидаемой нестабильной погодой 17-22 января.

    Как сообщили Report в Управлении, в ближайшие дни ухудшение погодных условий, особенно в горных и предгорных районах, может существенно осложнить дорожную обстановку.

    Отмечается, что на участках, где сохраняется снежный покров, а также на открытых, продуваемых ветром территориях, спусках, подъемах и мостах в утренние и вечерние часы высока вероятность образования гололеда.

    В ведомстве подчеркнули, что сотрудники дорожной полиции совместно с профильными структурами принимают превентивные меры для устранения возможных последствий осадков и обеспечения безопасности движения.

    Также с учетом ожидаемого роста интенсивности движения на автомагистралях в выходные дни водителей призвали учитывать риск обледенения дорог, не выезжать в путь на автомобилях с изношенными или не соответствующими сезону шинами, а неопытным водителям - воздержаться от управления транспортом. Перевозчикам рекомендовано выбирать более безопасные маршруты движения.

