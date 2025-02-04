Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с нестабильной погодой

Главное управление дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с нестабильной погодой, прогнозируемой в ближайшие два дня.

Главное управление дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с нестабильной погодой, прогнозируемой в ближайшие два дня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление.

"Учитывая вероятность обледенения дорог в некоторых горных районах в ночные и утренние часы, просим водителей принять необходимые меры предосторожности, не выезжать на дорогу на транспортных средствах, не оснащенных зимними шинами, планировать поездки по возможности в светлое время суток", - говорится в обращении.

Дорожная полиция также рекомендует пешеходам проявлять повышенную осторожность, не выходить на проезжую часть дороги, строго соблюдать правила безопасности.