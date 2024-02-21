Дорожная полиция обратилась к водителям в связи непогодой

В Главном управлении Государственной дорожной полиции призвали водителей быть внимательными на дорогах в связи с непогодой.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции призвали водителей быть внимательными на дорогах в связи с непогодой.

Как передает Report, об этом говорится сообщении управления.

Водителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в частности скоростного режима и минимального расстояния между транспортными средствами.

"В дождливую и снежную погоду увеличивается вероятность заноса автомобилей, поэтому водители должны быть более внимательными на дорогах", - говорится в сообщении.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, до вечера 23 февраля на территории страны ожидаются осадки, местами снег, в горных и предгорных районах будет дуть сильный ветер.