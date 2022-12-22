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Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии новогодних праздников

Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии новогодних праздников Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в преддверии новогодних праздников.
Внутренняя политика
22 декабря 2022 г. 10:02
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии новогодних праздников

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в преддверии новогодних праздников.

Как сообщили Report в управлении, на автомобильных дорогах местного и республиканского значения наблюдается заметная интенсивность в связи с увеличением грузовых и пассажирских перевозок.

Главное управление вновь обратилось к водителям, в частности лицам, занимающимся грузо- и пассажироперевозками, и просит их обращать особое внимание на техническую исправность транспортных средств перед выездом на дорогу, использовать ремень безопасности и обеспечивать его использование пассажирами, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, воздерживаться от управления автомобилем в усталом, сонном состоянии.

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