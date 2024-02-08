Дорожная полиция обратилась к водителям по поводу государственных регистрационных знаков

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана призвало водителей содержать государственные регистрационные знаки в чистоте.
Об этом Report сообщили в ГДП.
В обращении отмечается, что невыполнение этой обязанности считается нарушением правил эксплуатации автомобиля и влечет за собой административную ответственность.
"Уважаемые водители! Не забывайте, что, сохраняя в чистоте государственные регистрационные знаки транспортных средств, мы одновременно выполняем свой долг и способствуем повышению водительской дисциплины в стране", - заявили в ГДП.