Дорожная полиция обратилась к водителям по поводу государственных регистрационных знаков

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана призвало водителей содержать государственные регистрационные знаки в чистоте.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана призвало водителей содержать государственные регистрационные знаки в чистоте.

Об этом Report сообщили в ГДП.

В обращении отмечается, что невыполнение этой обязанности считается нарушением правил эксплуатации автомобиля и влечет за собой административную ответственность.

"Уважаемые водители! Не забывайте, что, сохраняя в чистоте государственные регистрационные знаки транспортных средств, мы одновременно выполняем свой долг и способствуем повышению водительской дисциплины в стране", - заявили в ГДП.