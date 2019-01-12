Дорожная полиция обратилась к водителям: Идите в БТА

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к владельцам и водителям транспортных средств, привлеченных к административной ответственности за нарушение в столице правил остановки, стоянки и парковки.

Как сообщили Report в управлении, в обращении говорится, что в последнее время в Главное управление государственной дорожной полиции МВД поступают многочисленные электронные обращения от владельцев и водителей транспортных средств из-за привлечения к административной ответственности за нарушение в столице правил остановки, стоянки и парковки.

"Согласно изменениям в действующее законодательство, с учетом передачи Бакинскому транспортному агентству полномочий на составление протоколов административных проступков в связи с нарушением правил остановки, стоянки и парковки на административной территории Баку, а также рассмотрение составленных дел об административных правонарушениях, Главное управление государственной дорожной полиции МВД просит владельцев и водителей транспортных средств при несогласии с наличием правонарушения и привлечения к административной ответственности за такого рода нарушения обращаться по назначению в БТА", - отмечается в информации.