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    Дорожная полиция обратилась к водителям: Идите в БТА

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к владельцам и водителям транспортных средств, привлеченных к административной ответственности за нарушение в столице правил остановки, стоянки и парковки.

    Как сообщили Report в управлении, в обращении говорится, что в последнее время в Главное управление государственной дорожной полиции МВД поступают многочисленные электронные обращения от владельцев и водителей транспортных средств из-за привлечения к административной ответственности за нарушение в столице правил остановки, стоянки и парковки.

    "Согласно изменениям в действующее законодательство, с учетом передачи Бакинскому транспортному агентству полномочий на составление протоколов административных проступков в связи с нарушением правил остановки, стоянки и парковки на административной территории Баку, а также рассмотрение составленных дел об административных правонарушениях, Главное управление государственной дорожной полиции МВД просит владельцев и водителей транспортных средств при несогласии с наличием правонарушения и привлечения к административной ответственности за такого рода нарушения обращаться по назначению в БТА", - отмечается в информации.

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