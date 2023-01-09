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Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам в связи со снежными погодными условиями.
Внутренняя политика
9 января 2023 г. 10:43
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам в связи со снежными погодными условиями.

Как сообщили Report в Управлении, в связи с тем, что с 8 января до 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в горных и предгорных районах республики ожидаются мокрый снег, снег, гололедица, с учетом высокой вероятности скольжения на дорогах водителям следует быть внимательными, по возможности пользоваться автомобилями с соответствующими сезону шинами, с учетом сильного ветра не останавливать автомобили под деревьями, крупными рекламными щитами и пр.

В управлении также призвали водителей выбирать скоростной режим в соответствии с метеорологическими условиями, избегать на дороге резких маневров и торможения.

Другим участникам движения, в частности пешеходам, также рекомендуется строго соблюдать правила безопасности.

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