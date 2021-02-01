Дорожная полиция обратилась к водителям

Призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения.

По информации Report, в обращении говорится: "Возобновление очного обучения в начальных классах и работы во многих сферах обслуживания привели к увеличению интенсивности движения транспортных средств и пешеходов на дорогах, улицах и проспектах, особенно в районах расположения школ.

Призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения, парковаться в отведенных местах, чтобы не создавать заторы на дорогах".