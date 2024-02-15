О нас

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи непогодой

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи непогодой Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана предупредило водителей в связи с непогодой.
Внутренняя политика
15 февраля 2024 г. 10:33
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи непогодой

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана предупредило водителей в связи с непогодой.

Об этом сообщили Report в ГУГДП.

В дорожной полиции призвали водителей быть внимательными на дорогах, учитывая туман, который в настоящее время наблюдается на территории Баку, а также ожидаемые на территории страны нестабильные погодные условия.

"В частности, отправляющимся в поездку водителям, физическим и юридическим лицам, осуществляющим грузопассажирские и пассажирские перевозки, рекомендуется правильно оценивать текущие погодные условия, воздерживаться от выезда на дорогу на непригодных, а также не подготовленных к сезону транспортных средствах, строго соблюдать скоростной режим, правила безопасности при обгоне и маневрировании", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
14 февраля 2024 г. 19:13
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
14 февраля 2024 г. 18:30
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
14 февраля 2024 г. 18:23
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
14 февраля 2024 г. 18:23
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
14 февраля 2024 г. 18:18
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
14 февраля 2024 г. 18:01
Президент Азербайджана: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы
Президент Азербайджана: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы
14 февраля 2024 г. 17:59
Президент: Если Армения не изменит свое законодательство, то мирного договора не будет
Президент: Если Армения не изменит свое законодательство, то мирного договора не будет
14 февраля 2024 г. 17:48
Президент: Сколько бы покровителей ни было у Армении, никто не может нас остановить
Президент: Сколько бы покровителей ни было у Армении, никто не может нас остановить
14 февраля 2024 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi