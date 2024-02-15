Дорожная полиция обратилась к водителям в связи непогодой

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана предупредило водителей в связи с непогодой.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана предупредило водителей в связи с непогодой.

Об этом сообщили Report в ГУГДП.

В дорожной полиции призвали водителей быть внимательными на дорогах, учитывая туман, который в настоящее время наблюдается на территории Баку, а также ожидаемые на территории страны нестабильные погодные условия.

"В частности, отправляющимся в поездку водителям, физическим и юридическим лицам, осуществляющим грузопассажирские и пассажирские перевозки, рекомендуется правильно оценивать текущие погодные условия, воздерживаться от выезда на дорогу на непригодных, а также не подготовленных к сезону транспортных средствах, строго соблюдать скоростной режим, правила безопасности при обгоне и маневрировании", - говорится в сообщении.