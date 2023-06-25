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Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с праздником Гурбан

Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с праздником Гурбан Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД) обратилось к участникам движения в связи с праздником Гурбан.
Внутренняя политика
25 июня 2023 г. 09:28
Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с праздником Гурбан

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД) обратилось к участникам движения в связи с праздником Гурбан.

Об этом Report сообщили в управлении.

Главное управление поздравило участников движения с предстоящим праздником Гурбан, призвало строго соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах в праздничные дни.

"Нерабочие дни в связи с праздником создадут условия для посещения горожанами регионов и центров отдыха в регионах, что повысит интенсивность движения на автомобильных дорогах. Главное управление призывает граждан перед тем, как отправиться в дорогу убедиться в технической исправности автомобиля, строго соблюдать правила по время поездки, пристегивать ремни безопасности как водителей, так и пассажиров, не садиться за руль уставшим и сонным", - подчеркивается в обращении.

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