Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщает Report, водителей призвали к бдительности в связи с наблюдаемыми на территории страны погодными условиями.

"Учитывая снижение видимости из-за наблюдаемой пыльной погоды, просим водителей снизить скоростной режим до минимума, соблюдать дистанцию ​​больше нормы, учитывать скользкость дорог в дождливую погоду, контролировать исправность стеклоочистителей и осветительных приборов автомобиля, в ветреную погоду не парковать автомобили в опасных зонах, принимать профилактические меры по предотвращению аварий, особенно с участием прицепов, тентов и длинномеров", - говорится в сообщении.

В управлении дорожной полиции также призвали пешеходов быть внимательными и ответственными на дорогах.