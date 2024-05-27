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Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с погодными условиями

Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с погодными условиями Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения.
Внутренняя политика
27 мая 2024 г. 11:27
Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщает Report, водителей призвали к бдительности в связи с наблюдаемыми на территории страны погодными условиями.

"Учитывая снижение видимости из-за наблюдаемой пыльной погоды, просим водителей снизить скоростной режим до минимума, соблюдать дистанцию ​​больше нормы, учитывать скользкость дорог в дождливую погоду, контролировать исправность стеклоочистителей и осветительных приборов автомобиля, в ветреную погоду не парковать автомобили в опасных зонах, принимать профилактические меры по предотвращению аварий, особенно с участием прицепов, тентов и длинномеров", - говорится в сообщении.

В управлении дорожной полиции также призвали пешеходов быть внимательными и ответственными на дорогах.

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