Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне дождливой погоды в Баку

Управление Государственной дорожной полиции Баку обратилось к участникам движения на фоне дождливой погоды, наблюдающейся в столице.
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Дорожная полиция Баку также призывает водителей избегать ненужных обгонов, резких маневров и торможений.
"Пешеходы, являющиеся наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, также должны быть осторожны, не переходить проезжую часть в неустановленных местах, а также воздержаться от поведения, ставящего под угрозу жизнь и здоровье их самих и других участников дорожного движения", - подчеркнули в ведомстве.