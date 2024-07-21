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Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне дождливой погоды в Баку

Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне дождливой погоды в Баку Управление Государственной дорожной полиции Баку обратилось к участникам движения на фоне дождливой погоды, наблюдающейся в столице.
Внутренняя политика
21 июля 2024 г. 13:36
Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне дождливой погоды в Баку

Управление Государственной дорожной полиции Баку обратилось к участникам движения на фоне дождливой погоды, наблюдающейся в столице.

Как сообщает Report, ведомство призвало водителей проявлять повышенную бдительность на фоне дождливой погоды, принять превентивные меры по предотвращению аварий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, следить за исправностью транспортных средств, проверить исправность стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла автомобиля, а также приборов внешнего освещения, выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий.

Дорожная полиция Баку также призывает водителей избегать ненужных обгонов, резких маневров и торможений.

"Пешеходы, являющиеся наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, также должны быть осторожны, не переходить проезжую часть в неустановленных местах, а также воздержаться от поведения, ставящего под угрозу жизнь и здоровье их самих и других участников дорожного движения", - подчеркнули в ведомстве.

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