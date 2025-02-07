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Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с непогодой

Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с непогодой Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило водителей и пешеходов о возможных рисках на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.
Внутренняя политика
7 февраля 2025 г. 13:32
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с непогодой

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило водителей и пешеходов о возможных рисках на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает Report, в ведомстве отметили, что в предстоящие дни возможен гололед в горных районах и на открытых участках трасс.

С учетом увеличения трафика на магистралях в выходные водителям рекомендовано учитывать погодные условия, снижать скорость, использовать зимние шины и избегать поездок на неисправных транспортных средствах.

Пешеходов призвали строго соблюдать правила дорожного движения и избегать действий, которые могут угрожать их безопасности.

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