Дорожная полиция обратилась к населению в связи с праздничными днями

В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан Государственная дорожная полиция (ГДП) будет работать в усиленном режиме.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило главное управление ГДП.
В управлении отметили, что центры технического осмотра в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы в праздничные дни будут работать круглосуточно.
Кроме того, регистрационно-экзаменационный отдел ГУ ГДП, а также региональные регистрационно-экзаменационные отделы и отделы технического осмотра в праздничные дни будут работать непрерывно с 09:00 до 18:00.