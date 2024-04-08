Дорожная полиция обратилась к населению в связи с праздничными днями

В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан Государственная дорожная полиция (ГДП) будет работать в усиленном режиме.

В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан Государственная дорожная полиция (ГДП) будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило главное управление ГДП.

В управлении отметили, что центры технического осмотра в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы в праздничные дни будут работать круглосуточно.

Кроме того, регистрационно-экзаменационный отдел ГУ ГДП, а также региональные регистрационно-экзаменационные отделы и отделы технического осмотра в праздничные дни будут работать непрерывно с 09:00 до 18:00.