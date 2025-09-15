Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с началом нового учебного года

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с началом учебного года.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Управление Государственной дорожной полиции города Баку поздравляет всех школьников, студентов, преподавателей и родителей с началом нового учебного года и желает всем успехов.

С началом учебного процесса движение транспорта на улицах и проспектах столицы становится более интенсивным. Это в первую очередь проявляется вблизи школ и детских садов, а также в районах, где расположены высшие учебные заведения. В такой ситуации особенно важно строгое соблюдение правил и со стороны водителей, и со стороны родителей, и со стороны школьников и студентов.

Водителей просят по возможности воздержаться от использования личных автомобилей, отдавать предпочтение общественному транспорту, не нарушать правила остановки и стоянки и снижать скорость, проявляя повышенную внимательность вблизи учебных заведений.

Родителям рекомендуется не формировать автокортежи при привозе детей в школу, по возможности использовать один автомобиль для перевозки нескольких учащихся и парковать транспорт только в разрешенных местах. При высадке детей необходимо следить, чтобы они выходили из автомобиля со стороны тротуара.

Пешеходы, в том числе школьники и студенты, должны пользоваться только обозначенными пешеходными переходами, не выбегать внезапно на проезжую часть и избегать отвлекающих факторов во время движения.

Управление Государственной дорожной полиции ещё раз поздравляет всю образовательную общественность с началом учебного года и напоминает, что обеспечение безопасности на дорогах зависит от ответственного поведения каждого участника движения".