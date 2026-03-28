    Дорожная полиция обеспечивает безопасность на дорогах в условиях затяжных дождей

    Внутренняя политика
    • 28 марта, 2026
    • 17:46
    Дорожная полиция принимает меры по устранению последствий затяжных дождей на территории страны.

    Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции, продолжительные осадки привели к ряду затруднений на автомобильных дорогах, особенно на улицах и проспектах столицы. Сотрудники ГДП совместно с профильными структурами работают над регулированием движения и ликвидацией последствий непогоды.

    Транспортные средства, вынужденно остановившиеся из-за неисправностей, оперативно убираются с проезжей части, пешеходам оказывается помощь при переходе дорог.

    На автомобильных дорогах республиканского значения сотрудники ГДП несут непрерывную службу для обеспечения бесперебойного и интенсивного движения транспорта.

    В Главном управлении подчеркнули, что в условиях неблагоприятной погоды участникам дорожного движения следует строго соблюдать правила безопасности. Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность в связи со скользкими дорогами, ограниченной видимостью и другими сложными погодными условиями.

    Подтопления в Баку Ливневые дожди Неблагоприятные погодные условия Главное управление Государственной дорожной полиции
    DYP: Aramsız yağan yağışların yaratdığı çətinliklər aradan qaldırılır
