Дорожная полиция обеспечивает безопасность на дорогах в условиях затяжных дождей
- 28 марта, 2026
- 17:46
Дорожная полиция принимает меры по устранению последствий затяжных дождей на территории страны.
Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции, продолжительные осадки привели к ряду затруднений на автомобильных дорогах, особенно на улицах и проспектах столицы. Сотрудники ГДП совместно с профильными структурами работают над регулированием движения и ликвидацией последствий непогоды.
Транспортные средства, вынужденно остановившиеся из-за неисправностей, оперативно убираются с проезжей части, пешеходам оказывается помощь при переходе дорог.
На автомобильных дорогах республиканского значения сотрудники ГДП несут непрерывную службу для обеспечения бесперебойного и интенсивного движения транспорта.
В Главном управлении подчеркнули, что в условиях неблагоприятной погоды участникам дорожного движения следует строго соблюдать правила безопасности. Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность в связи со скользкими дорогами, ограниченной видимостью и другими сложными погодными условиями.