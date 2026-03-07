Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Дорожная полиция напомнила участникам движения о правилах безопасности в праздники

    Внутренняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 10:12
    Дорожная полиция напомнила участникам движения о правилах безопасности в праздники

    В период праздничных и выходных нерабочих дней ожидается рост интенсивности движения на автомобильных дорогах республиканского значения, а также на дорогах, ведущих к туристическим зонам и зонам отдыха.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к участникам дорожного движения по случаю нерабочих дней.

    В этой связи автомобилистам рекомендовано выбирать скоростной режим с учетом дорожной обстановки и метеорологических условий, отказаться от управления транспортным средством при проблемах со здоровьем, а также в состоянии усталости и недосыпания, соблюдать безопасную дистанцию и воздерживаться от рискованных маневров обгона.

    "В то же время, перед началом поездки водителям следует строго соблюдать требования правил дорожного движения и обращать внимание на техническое состояние своих транспортных средств", - говорится в обращении.

    дорожная полиция Нерабочие дни в Азербайджане (2026) обращение к водителям
    DYP qeyri-iş günləri ilə bağlı sürücülərə müraciət edib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:19

    ЦАХАЛ нанес очередной удар по военной инфраструктуре Ирана в Тегеране

    Другие страны
    10:12

    Дорожная полиция напомнила участникам движения о правилах безопасности в праздники

    Внутренняя политика
    10:11

    Президент Азербайджана поблагодарил Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    10:07

    Ильхам Алиев поблагодарил Петера Пеллегрини за поддержку Азербайджана

    Внешняя политика
    09:56

    Главы парламентов Азербайджана и ОАЭ осудили атаки Ирана на территории обеих стран

    Внутренняя политика
    09:53

    Азербайджан эвакуировал большую часть сотрудников посольства в Тегеране

    Внутренняя политика
    09:45

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $95

    Энергетика
    09:30

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)

    Финансы
    09:27

    США заявили о крупнейшей серии ударов по Ирану с начала эскалации

    Другие страны
    Лента новостей