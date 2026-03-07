Дорожная полиция напомнила участникам движения о правилах безопасности в праздники

В период праздничных и выходных нерабочих дней ожидается рост интенсивности движения на автомобильных дорогах республиканского значения, а также на дорогах, ведущих к туристическим зонам и зонам отдыха.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к участникам дорожного движения по случаю нерабочих дней.

В этой связи автомобилистам рекомендовано выбирать скоростной режим с учетом дорожной обстановки и метеорологических условий, отказаться от управления транспортным средством при проблемах со здоровьем, а также в состоянии усталости и недосыпания, соблюдать безопасную дистанцию и воздерживаться от рискованных маневров обгона.

"В то же время, перед началом поездки водителям следует строго соблюдать требования правил дорожного движения и обращать внимание на техническое состояние своих транспортных средств", - говорится в обращении.