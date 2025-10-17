Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Дорожная полиция напомнила о правилах безопасности на фоне непогоды

    Внутренняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 10:30
    Дорожная полиция напомнила о правилах безопасности на фоне непогоды

    Дорожная полиция выступила с призывом к водителям быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД на фоне ухудшения погодных условий.

    Как сообщили Report в главном управлении Государственной дорожной полиции, на всей территории страны наблюдается дождливая погода, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

    В обращении отмечается, что во время дождя и тумана дорожное покрытие становится скользким, а видимость - ограниченной. Водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными, снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов.

    Непогода создает дополнительные трудности и для пешеходов. Им рекомендуется двигаться по тротуарам, переходить дорогу только по пешеходным переходам, носить светлую одежду и убедиться в том, что автомобили полностью остановились, прежде чем выйти на проезжую часть.

