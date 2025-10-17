Дорожная полиция напомнила о правилах безопасности на фоне непогоды

Дорожная полиция выступила с призывом к водителям быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД на фоне ухудшения погодных условий.

Как сообщили Report в главном управлении Государственной дорожной полиции, на всей территории страны наблюдается дождливая погода, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

В обращении отмечается, что во время дождя и тумана дорожное покрытие становится скользким, а видимость - ограниченной. Водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными, снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов.

Непогода создает дополнительные трудности и для пешеходов. Им рекомендуется двигаться по тротуарам, переходить дорогу только по пешеходным переходам, носить светлую одежду и убедиться в том, что автомобили полностью остановились, прежде чем выйти на проезжую часть.