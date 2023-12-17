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Дорожная полиция Нахчывана призвала водителей к бдительности на дорогах

Дорожная полиция Нахчывана призвала водителей к бдительности на дорогах Управление государственной дорожной полиции МВД Нахчыванской АР призвало водителей к бдительности на дорогах из-за наблюдающегося тумана.
Внутренняя политика
17 декабря 2023 г. 11:53
Дорожная полиция Нахчывана призвала водителей к бдительности на дорогах

Управление государственной дорожной полиции МВД Нахчыванской АР призвало водителей к бдительности на дорогах из-за наблюдающегося тумана.

Как передает местное бюро Report, в сообщении говорится:

"В связи с туманной погодой, наблюдаемой на территории Автономной Республики, дальность видимости ограничена до 50 метров. Неблагоприятные погодные условия могут создать ряд трудностей для водителей.

Туман создает серьезные препятствия для четкой видимости других участников движения, а также дорожных знаков, линий разметки, водители обязаны быть более внимательными в такую погоду, ограничивать скорость в соответствии с погодными условиями, удостовериться в исправности транспортных средств, особенно внешних световых приборов, строго соблюдать правила безопасности при остановке, парковке, а также при обгоне и маневрировании".

Отметим, что рейс J2-251, который должен был вылететь из Баку в Нахчыван сегодня в 07:00, из-за туманных погодных условий был перенесен на 12:00.

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