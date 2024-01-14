Дорожная полиция Нахчывана обратилась к водителям на фоне снежной погоды

Государственная дорожная полиция Нахчывана обратилась к водителям в связи с наблюдающейся на территории автономной республики (АР) снежной погодой.
Как сообщили местному бюро
"Рекомендуется выбирать скоростной режим с учетом метеорологических условий, проявлять осторожность в отношении пешеходов, не использовать автомобили с летними шинами. Пешеходам следует двигаться только по тротуарам, переходить дорогу в установленных местах", - говорится в обращении.
Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии на 09:00 14 января, в Нахчыване выпало 14 см снега, минимальная температура опускалась до -6°С.