Дорожная полиция Нахчывана обратилась к водителям на фоне снежной погоды

Государственная дорожная полиция Нахчывана обратилась к водителям в связи с наблюдающейся на территории автономной республики (АР) снежной погодой.

Государственная дорожная полиция Нахчывана обратилась к водителям в связи с наблюдающейся на территории автономной республики (АР) снежной погодой.

Как сообщили местному бюро Report в МВД АР, в обращении содержится призыв к водителям проявлять особую бдительность на дорогах для предотвращения возможных аварий и других негативных происшествий.

"Рекомендуется выбирать скоростной режим с учетом метеорологических условий, проявлять осторожность в отношении пешеходов, не использовать автомобили с летними шинами. Пешеходам следует двигаться только по тротуарам, переходить дорогу в установленных местах", - говорится в обращении.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии на 09:00 14 января, в Нахчыване выпало 14 см снега, минимальная температура опускалась до -6°С.