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Дорожная полиция Нахчывана обратилась к водителям на фоне снежной погоды

Дорожная полиция Нахчывана обратилась к водителям на фоне снежной погоды Государственная дорожная полиция Нахчывана обратилась к водителям в связи с наблюдающейся на территории автономной республики (АР) снежной погодой.
Внутренняя политика
14 января 2024 г. 11:43
Дорожная полиция Нахчывана обратилась к водителям на фоне снежной погоды

Государственная дорожная полиция Нахчывана обратилась к водителям в связи с наблюдающейся на территории автономной республики (АР) снежной погодой.

Как сообщили местному бюро Report в МВД АР, в обращении содержится призыв к водителям проявлять особую бдительность на дорогах для предотвращения возможных аварий и других негативных происшествий.

"Рекомендуется выбирать скоростной режим с учетом метеорологических условий, проявлять осторожность в отношении пешеходов, не использовать автомобили с летними шинами. Пешеходам следует двигаться только по тротуарам, переходить дорогу в установленных местах", - говорится в обращении.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии на 09:00 14 января, в Нахчыване выпало 14 см снега, минимальная температура опускалась до -6°С.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Dövlət Yol Polisi qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

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