Дорожная полиция: Центры техосмотра будут работать в праздничные дни

В дни праздника Новруз центры технического осмотра автомобилей и регистрационно-экзаменационные отделы дорожной полиции в Баку и регионах Азербайджана будут работать в штатном режиме.

В дни праздника Новруз центры технического осмотра автомобилей и регистрационно-экзаменационные отделы дорожной полиции в Азербайджане будут работать в штатном режиме.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Было отмечено, что для владельцев транспортных средств и водителей в нерабочие дни круглосуточно будут работать Центр технического осмотра в Сабунчинском районе столицы и Центр техосмотра в Гарадагском районе.

Кроме того, регистрационно-экзаменационный отдел Главного управления ГДП, а также регистрационно-экзаменационные отделы и центры техосмотра в районах республики будут работать в праздничные дни с 09:00 до 18:00, отметили в Управлении.