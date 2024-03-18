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Дорожная полиция: Центры техосмотра будут работать в праздничные дни

Дорожная полиция: Центры техосмотра будут работать в праздничные дни В дни праздника Новруз центры технического осмотра автомобилей и регистрационно-экзаменационные отделы дорожной полиции в Баку и регионах Азербайджана будут работать в штатном режиме.
Внутренняя политика
18 марта 2024 г. 12:18
Дорожная полиция: Центры техосмотра будут работать в праздничные дни

В дни праздника Новруз центры технического осмотра автомобилей и регистрационно-экзаменационные отделы дорожной полиции в Азербайджане будут работать в штатном режиме.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Было отмечено, что для владельцев транспортных средств и водителей в нерабочие дни круглосуточно будут работать Центр технического осмотра в Сабунчинском районе столицы и Центр техосмотра в Гарадагском районе.

Кроме того, регистрационно-экзаменационный отдел Главного управления ГДП, а также регистрационно-экзаменационные отделы и центры техосмотра в районах республики будут работать в праздничные дни с 09:00 до 18:00, отметили в Управлении.

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