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Дорожная полиция бьет тревогу: Квадрициклы становятся причиной тяжелых ДТП

Дорожная полиция бьет тревогу: Квадрициклы становятся причиной тяжелых ДТП Дорожная полиция бьет тревогу: квадроциклы становятся причиной тяжелых ДТП
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 09:54
Дорожная полиция бьет тревогу: Квадрициклы становятся причиной тяжелых ДТП

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) призвало граждан к предельной осторожности при вождении квадрициклов, являющихся одним из наиболее небезопасных видов транспорта.

Как сообщает Report, заявление дорожной полиции распространило МВД страны на фоне роста популярности этого вида транспорта в Азербайджане, особенно в туристических и курортных зонах.

"К сожалению, в ряде случаев эти транспортные средства управляются с нарушением правил дорожного движения и в опасной манере. Квадрициклы по своей конструкции не обеспечены элементами пассивной безопасности, в результате аварии с участием этих транспортных средств приводят к более тяжелым и трагическим последствиям", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что квадрициклы представляют серьезную опасность как на дорогах общего пользования, так и на территориях со сложным рельефом из-за легкой потери равновесия и открытой конструкции. При авариях часто фиксируются тяжелые телесные повреждения, травмы и летальные исходы.

Главное управление дорожной полиции обращается к участникам движения, использующим данный вид транспорта, напоминая о важности строгого соблюдения правил дорожного движения и требований безопасности. Особое внимание родителей обращается на недопустимость управления квадрициклами несовершеннолетними детьми ни при каких обстоятельствах.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi kvadrisikl sürənlərə xəbərdarlıq edib

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