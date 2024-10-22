Дорожная полиция Баку призвала граждан не использовать личный транспорт по ряду направлений

Управление дорожной полиции города Баку (УДПГБ) обратилось к гражданам с призывом не использовать личный транспорт по ряду направлений.

Управление дорожной полиции города Баку (УДПГБ) обратилось к гражданам с призывом не использовать личный транспорт по ряду направлений.

Как передает Report , ведомство сообщило об осложнениях в движении транспорта в нескольких районах столицы из-за последствий продолжавшегося в течение ночи ливня.

"В результате продолжительных осадков в настоящее время возникли трудности в движении транспорта под Багировским мостом в Наримановском районе, на Комсомольском круге в Сабунчинском районе и круге "Наргиля" в Хатаинском районе столицы", - говорится в обращении.

Отмечается, что сотрудники дорожной полиции и представители профильных структур продолжают работу по обеспечению нормального движения транспорта.

"Просим водителей без необходимости не использовать личные автомобили в указанных направлениях, отдавать предпочтение общественному транспорту", - подчеркивается в обращении.

Ранее ИВ Баку сообщала о затоплении тоннеля под Багировским мостом.