Дорожная полиция Баку призвала граждан не использовать личный транспорт по ряду направлений

Управление дорожной полиции города Баку (УДПГБ) обратилось к гражданам с призывом не использовать личный транспорт по ряду направлений.
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"В результате продолжительных осадков в настоящее время возникли трудности в движении транспорта под Багировским мостом в Наримановском районе, на Комсомольском круге в Сабунчинском районе и круге "Наргиля" в Хатаинском районе столицы", - говорится в обращении.
Отмечается, что сотрудники дорожной полиции и представители профильных структур продолжают работу по обеспечению нормального движения транспорта.
"Просим водителей без необходимости не использовать личные автомобили в указанных направлениях, отдавать предпочтение общественному транспорту", - подчеркивается в обращении.
Ранее ИВ Баку сообщала о затоплении тоннеля под Багировским мостом.