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Дорожная полиция Баку призвала граждан не использовать личный транспорт по ряду направлений

Дорожная полиция Баку призвала граждан не использовать личный транспорт по ряду направлений Управление дорожной полиции города Баку (УДПГБ) обратилось к гражданам с призывом не использовать личный транспорт по ряду направлений.
Внутренняя политика
22 октября 2024 г. 07:43
Дорожная полиция Баку призвала граждан не использовать личный транспорт по ряду направлений

Управление дорожной полиции города Баку (УДПГБ) обратилось к гражданам с призывом не использовать личный транспорт по ряду направлений.

Как передает Report, ведомство сообщило об осложнениях в движении транспорта в нескольких районах столицы из-за последствий продолжавшегося в течение ночи ливня.

"В результате продолжительных осадков в настоящее время возникли трудности в движении транспорта под Багировским мостом в Наримановском районе, на Комсомольском круге в Сабунчинском районе и круге "Наргиля" в Хатаинском районе столицы", - говорится в обращении.

Отмечается, что сотрудники дорожной полиции и представители профильных структур продолжают работу по обеспечению нормального движения транспорта.

"Просим водителей без необходимости не использовать личные автомобили в указанных направлениях, отдавать предпочтение общественному транспорту", - подчеркивается в обращении.

Ранее ИВ Баку сообщала о затоплении тоннеля под Багировским мостом.

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