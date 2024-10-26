Дорожная полиция Баку предупреждает водителей об изменении движения на дорогах

Управление дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с изменением направления движения на некоторых дорогах.

Управление дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с изменением направления движения на некоторых дорогах.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в рамках подготовки к мероприятию COP29 27 октября с 02:00 до 06:00 на некоторых улицах и проспектах Баку в связи с мониторингом будут введены ограничения, а также изменится направление движения автомобилей. В качестве альтернативного маршрута в направлении аэропорта водителям предлагается использовать улицу 20 Января, проспект Зии Буньядова, проспект Гара Гараева, круг Наргиля и Зыхское шоссе.

"В связи с ограничением движения от Бильгяхского кардиологического санатория в направлении аэропорта водители могут двигаться через поселок Маштага, жилой массив Албалылыг (Вишневка), круг Гала и Зыхское шоссе. В качестве альтернативы с юга к центру, то есть к кругам "Азнефть" и "Нефтчиляр", водители могут въехать с 14-го километра дороги Баку-Сальян через Локбатанский круг по третьей кольцевой дороге через 20 Января или массив "Ени Ясамал". Водителей просят учитывать ограничения движения транспортных средств по определенным направлениям во время мониторинга", - говорится в сообщении.