О нас

​​​​​​​Дорожная полиция Баку предупредила водителей, халатно относящихся к техническому состоянию автомобилей

​​​​​​​Дорожная полиция Баку предупредила водителей, халатно относящихся к техническому состоянию автомобилей "Все водители – участники дорожного движения, в соответствие со статьей 37-й Закона "О дорожном движении", обязаны постоянно уделять внимание должному техническому состоянию своих автомобилей и ответственно относится к этому процессу" Как сообщае
Внутренняя политика
11 сентября 2023 г. 15:30
​​​​​​​Дорожная полиция Баку предупредила водителей, халатно относящихся к техническому состоянию автомобилей

"Все водители – участники дорожного движения, в соответствие со статьей 37 Закона "О дорожном движении", обязаны постоянно уделять внимание должному техническому состоянию своих автомобилей и ответственно относится к этому процессу".

Как сообщает Report, об этом заявил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку, майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, это является одной из основных, ответственных обязанностей водителя.

"В случае управления технически неисправным автомобилем водителя, в соответствии со статьей 342 Кодекса об административных правонарушениях АР, за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, ждет штраф в размере от 50 до 150 манатов.

Но водители не должны также забывать о том, что неисправное автотранспортное средство на дороге ограничивает передвижение других машин как минимум на одной полосе движения, что порой приводит к серьезным пробкам и заторам.

Каждый водитель обязан помнить и другой серьезный и важный момент - в случае, если произошедшее на технически неисправной машине ДТП влечет за собой уголовное расследование, не поддержание автомобиля в исправном техническом состоянии или управление технически неисправным автомобилем является усугубляющим вину водителя фактором. Наоборот, управление технически исправным автомобилем не только помогает сохранить жизнь и здоровье водителя, пассажира и других участников дорожного движения, но и во всех случаях отдаляет его от ответственности в случае возможных ДТП.

Все транспортные средства должны поддерживаться и управляться в технически исправном состоянии, чтобы не вызывать обоснованного недовольства других участников дорожного движения. Еще раз просим водителей в преддверии нового учебного года и усиления интенсивности движения в столице проявить ответственность и уделять пристальное внимание технической исправности своих автомобилей", - подчеркнул Араз Аскерли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yol polisi avtomobillərin texniki vəziyyətinə səhlənkar yanaşan sürücülərə xəbərdarlıq edib

Экслюзивные новости

Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi