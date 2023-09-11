​​​​​​​Дорожная полиция Баку предупредила водителей, халатно относящихся к техническому состоянию автомобилей

"Все водители – участники дорожного движения, в соответствие со статьей 37-й Закона "О дорожном движении", обязаны постоянно уделять внимание должному техническому состоянию своих автомобилей и ответственно относится к этому процессу" Как сообщае

"Все водители – участники дорожного движения, в соответствие со статьей 37 Закона "О дорожном движении", обязаны постоянно уделять внимание должному техническому состоянию своих автомобилей и ответственно относится к этому процессу".

Как сообщает Report, об этом заявил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку, майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, это является одной из основных, ответственных обязанностей водителя.

"В случае управления технически неисправным автомобилем водителя, в соответствии со статьей 342 Кодекса об административных правонарушениях АР, за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, ждет штраф в размере от 50 до 150 манатов.

Но водители не должны также забывать о том, что неисправное автотранспортное средство на дороге ограничивает передвижение других машин как минимум на одной полосе движения, что порой приводит к серьезным пробкам и заторам.

Каждый водитель обязан помнить и другой серьезный и важный момент - в случае, если произошедшее на технически неисправной машине ДТП влечет за собой уголовное расследование, не поддержание автомобиля в исправном техническом состоянии или управление технически неисправным автомобилем является усугубляющим вину водителя фактором. Наоборот, управление технически исправным автомобилем не только помогает сохранить жизнь и здоровье водителя, пассажира и других участников дорожного движения, но и во всех случаях отдаляет его от ответственности в случае возможных ДТП.

Все транспортные средства должны поддерживаться и управляться в технически исправном состоянии, чтобы не вызывать обоснованного недовольства других участников дорожного движения. Еще раз просим водителей в преддверии нового учебного года и усиления интенсивности движения в столице проявить ответственность и уделять пристальное внимание технической исправности своих автомобилей", - подчеркнул Араз Аскерли.