Дорожная полиция Баку перешла на усиленный режим работы из-за погодных условий

В Баку ожидается снежная, морозная, неустойчивая погода. В связи с такой погодой полиции даны соответствующие указания по регулировке правил дорожного движения.

В Баку ожидается снежная, морозная, неустойчивая погода. В связи с такой погодой полиции даны соответствующие указания по регулировке правил дорожного движения.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что во избежание дорожно-транспортных происшествий и различных неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах вследствие неустойчивой погоды в зимние месяцы, водителям и пешеходам следует проявлять осторожность. Водителям стоит обратить внимание на то, чтобы давление в колесах было ниже нормы, использовать шины по сезону, при необходимости использовать цепи противоскольжения, ближние огни.