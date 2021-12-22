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Дорожная полиция Баку перешла на усиленный режим работы из-за погодных условий

Дорожная полиция Баку перешла на усиленный режим работы из-за погодных условий В Баку ожидается снежная, морозная, неустойчивая погода. В связи с такой погодой полиции даны соответствующие указания по регулировке правил дорожного движения.
Внутренняя политика
22 декабря 2021 г. 14:24
Дорожная полиция Баку перешла на усиленный режим работы из-за погодных условий
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В Баку ожидается снежная, морозная, неустойчивая погода. В связи с такой погодой полиции даны соответствующие указания по регулировке правил дорожного движения.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что во избежание дорожно-транспортных происшествий и различных неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах вследствие неустойчивой погоды в зимние месяцы, водителям и пешеходам следует проявлять осторожность. Водителям стоит обратить внимание на то, чтобы давление в колесах было ниже нормы, использовать шины по сезону, при необходимости использовать цепи противоскольжения, ближние огни.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yol polisi hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

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