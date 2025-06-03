Дороги, соединяющие магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огуза, будут капитально отремонтированы

На капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огузского района, выделено 1,5 миллиона манатов.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с селами Джалут, Моллалы, Емишанлы, Деймедере, Теркеш и Деймедаглы, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 миллиона манатов.