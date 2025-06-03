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Дороги, соединяющие магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огуза, будут капитально отремонтированы

Дороги, соединяющие магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огуза, будут капитально отремонтированы На капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огузского района, выделено 1,5 миллиона манатов.
Внутренняя политика
3 июня 2025 г. 13:06
Дороги, соединяющие магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огуза, будут капитально отремонтированы

На капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огузского района, выделено 1,5 миллиона манатов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с селами Джалут, Моллалы, Емишанлы, Деймедере, Теркеш и Деймедаглы, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 миллиона манатов.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev allocates AZN 1.5m for major renovation of roads linking Garamaryam-Ismayilli-Sheki highway with villages of Oghuz
Версия на азербайджанском языке Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistralını Oğuzun altı kəndi ilə birləşdirən yollar əsaslı təmir olunacaq - SƏRƏNCAM

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