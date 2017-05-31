Должностные лица, нарушающие правила при получении паспорта лошади, будут оштрафованы

© Report

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане конкретизируется наказания за нарушения, связанные с коневодством.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса были предложены изменения в закон "О коневодстве".

Согласно изменениям, соответствующий орган исполнительной власти имеет полномочия получать информацию у субъектов, занимающихся коневодством, для устранения нарушений, допущенных ими, издавать обязательные для исполнения указания и поручения, и привлекать к ответственности не выполняющих эти поручения субъекты в порядке, установленном Кодексом об административных правонарушениях, обращаться в суд с заявлением о приостановлении деятельности соответствующих субъектов коневодства, а также иные предусмотренные законодательством полномочия. В связи с этим в ст. 284 (нарушения закона о коневодстве) Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность.

Согласно статье, соответствующий орган исполнительной власти за невыполнение указаний в области коневодства налагает штраф на сумму от 20 манатов до 30 манатов для физических лиц и от 50 манатов до 70 манатов для должностных лиц.

За нарушение правил выдачи паспортов (свидетельств) для племенных лошадей должностные лица будут штрафоваться на сумму в размере от 80 манатов до 100 манатов.

За уничтожение племенного ядра национальных лошадиных пород и пород, включенных в генофонд, физические лица штрафуются на сумму от 200 манатов до 300 манатов, должностные лица от 500 манатов до 600 манатов, юридические лица в размере от 1500 манатов до 2000 манатов.

До сегодняшнего дня в этом законе не было ссылки на Кодекс об административных правонарушениях.