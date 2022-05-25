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Должность первого заместителя министра цифрового развития и транспорта упразднена

Должность первого заместителя министра цифрового развития и транспорта упразднена Упразднена должность первого заместителя министра цифрового развития и транспорта.
Внутренняя политика
25 мая 2022 г. 18:00
Должность первого заместителя министра цифрового развития и транспорта упразднена

Упразднена должность первого заместителя министра цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, эта должность была упразднена в соответствии с подписанным президентом Ильхамом Алиевым 24 мая указом "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике".

Согласно документу, у министра цифрового развития и транспорта будет пять заместителей.

Отметим, что должность первого заместителя министра цифрового развития и транспорта занимал Али Абдуллаев.

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Версия на английском языке Post of First Deputy Minister of Digital Development and Transport abolished
Версия на азербайджанском языке Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin birinci müavini vəzifəsi ləğv edilib - FOTO

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