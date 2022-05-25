Должность первого заместителя министра цифрового развития и транспорта упразднена

Упразднена должность первого заместителя министра цифрового развития и транспорта.

Упразднена должность первого заместителя министра цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, эта должность была упразднена в соответствии с подписанным президентом Ильхамом Алиевым 24 мая указом "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике".

Согласно документу, у министра цифрового развития и транспорта будет пять заместителей.

Отметим, что должность первого заместителя министра цифрового развития и транспорта занимал Али Абдуллаев.