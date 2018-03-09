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    Долгосрочная наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ начала свою деятельность в Азербайджане

    Глава миссии: Мы довольны сотрудничеством с властями© Report/ Firi Salim

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за президентскими выборами в Азербайджане начала свою деятельность.

    Как сообщает Report, миссию возглавляет Кориен Йонкер (Corien Jonker) из Нидерландов.

    Как заявила К.Йонкер на пресс-конференции в Баку по случаю начала работы долгосрочной миссии наблюдателей, рекомендовано направить в Азербайджан 280 человек для наблюдения за процессом выборов в день голосования (краткосрочные наблюдатели), а также 30 долгосрочных наблюдателей.

    "Мы уже были приняты в МИД и сегодня также проведем встречу с представителями ЦИК. Мы довольны сотрудничеством с властями", - заявила К. Йонкер.

    Она отметила, что на следующей неделе ожидается прибытие еще около 20 членов долгосрочной наблюдательной миссии в Азербайджан.

    Напомним, президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля. Посетившая в феврале Азербайджан оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ рекомендовала Бюро направить миссию наблюдателей на предстоящие выборы.

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