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Доклад ОИС будет представлен в ООН и другие международные организации

Доклад ОИС будет представлен в ООН и другие международные организации "Мы посетим Агдам, Тертер, Шушу и окрестные районы. В рамках поездки мы ознакомимся с последствиями провокаций, совершенных армянами, в частности армянскими официальными лицами, против исторического наследия"
Внутренняя политика
15 сентября 2021 г. 12:41
Доклад ОИС будет представлен в ООН и другие международные организации

"Мы посетим Агдам, Тертер, Шушу и окрестные районы. В рамках поездки мы ознакомимся с последствиями провокаций, совершенных армянами, в частности армянскими официальными лицами, против исторического наследия".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Турецкий омбудсмен добавил, что армяне заминировали бо́льшую часть ранее оккупированных территорий: "Однако они все еще не передали Азербайджану карты минных полей. Мы, в первую очередь, будем стараться чтобы состоялась передача карт минных полей Азербайджану и люди не гибли на освобожденных территориях. Доклад ОИС будет представлен в ООН и международные организации по защите прав человека".

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Версия на английском языке OIC report on Karabakh to be sent to UN and int'l human rights organizations
Версия на азербайджанском языке İƏT-in hesabatı BMT-yə və beynəlxalq insan hüquqları ilə məşğul olan qurumlara göndəriləcək

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