Доклад МИД Азербайджана о привлечении детей в ряды армянской армии опубликован в качестве документа ООН

Доклад Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана о привлечении Арменией детей в ряды вооруженных сил и вооруженных формирований был распространен в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Доклад Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана о привлечении Арменией детей в ряды вооруженных сил и вооруженных формирований был распространен в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в докладе, подготовленном с целью в очередной раз обличить действия Армении против международного права, содержится подробная информация о вовлечении этой страной детей в вооруженные силы и вооруженные формирования, использовании их в качестве инструмента разжигания этнической и национальной ненависти против Азербайджана и азербайджанского народа.

В докладе на основе данных, фото- и видеоматериалов, полученных из открытых информационных источников, а также фактов, отраженных в докладах третьих сторон по данному вопросу, констатируется, что Армения грубо нарушает положения ряда международных конвенций, угрожает миру и безопасности, разжигая ненависть на этнической и национальной почве.

В документе указывается, что в постконфликтный период Армения продолжает привлекать детей к военной подготовке, прививать им ненависть и вражду, готовиться к новой войне с Азербайджаном.