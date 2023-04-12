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Доходы муниципалитетов за последние два года выросли на 35%

Доходы муниципалитетов за последние два года выросли на 35% За последние два года доходы муниципалитетов увеличились на 12,4 млн манатов (35%), в том числе поступления от налогообложения - на 6 млн манатов (43%).
Внутренняя политика
12 апреля 2023 г. 13:10
Доходы муниципалитетов за последние два года выросли на 35%

За последние два года доходы муниципалитетов увеличились на 12,4 млн манатов (35%), а налоговые поступления - на 6 млн манатов (43%).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Центра по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Эльмин Гасанов на конференции на тему "Гейдар Алиев - основатель местного самоуправления".

По его словам, доходы местного бюджета в прошлом году были самыми высокими с 2014 года: "Доходы бюджета были примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Если в 2013 и 2014 годах около 50% общих доходов бюджета составляли средства от продажи земли, то в 2022 году в существенном приросте бюджета преобладали налоговые поступления, поступления от продажи земли сократились в 2,5 раза".

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Версия на азербайджанском языке Son iki ildə bələdiyyələrin gəlirləri 35 % artıb

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