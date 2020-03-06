Доходы ПЕА возросли

Сегодня на заседании Правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) был выслушан отчет о доходах и расходах партии по 2019 году.

Как сообщает Report, отмечается, что в прошлом году доходы ПЕА составили 10 668 284 манатов (в 2018 году - 9 413 001 манатов).

Из них 9 309 025 манатов составили членские взносы, 1 359 259 манатов - доля ПЕА от оказанной политическим партиям из бюджета господдержки.

5 307 213 манатов поступивших на счет ПЕА финансовых средств были направлены на выплату зарплаты сотрудников Исполнительного секретариата партии и местных организаций, 884 663 манатов - на финансирование мероприятий, проведенных молодежными и женскими организациями, благотворительные акции, 91 515 - на командировочные, 163 376 манатов - приобретение транспортных средств, 281 053 маната - покупку мебели и офисного оборудования, 214 214 манатов - ремонтные работы, 481 232 маната - на коммунальные и хозяйственные расходы и пр.