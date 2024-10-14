Дочь пропавшего без вести: Все еще надеемся узнать о судьбе отца

15:44

Члены семей лиц, пропавших без вести во время Карабахской войны, совершили поездку на освобожденные территории.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, поездка была организована Общественным объединением "Семьи пропавших без вести".

Житель Ярдымлинского района Рашад Мусаев рассказал, что его брат Камал Мусаев пропал без вести в 1994 году во время боев за Кяльбаджар в направлении Муровдага.

"Сегодня мы находимся в Ходжалы, где был совершен геноцид против наших невинных соотечественников. Посещение этих мест, особенно могил наших соотечественников, чьи останки были перезахоронены после установления личности, приносит нам душевное успокоение. Это вселяет в нас веру, что мы тоже получим информацию и о членах наших семей, все еще считающихся пропавшими без вести", - сказал он.

Уроженка города Шуша Лейла Тофиггызы сказала, что ее отец пропал без вести в 1994 году, за эти годы они ничего не смогли узнать о его судьбе.

"Мой отец был танкистом. Мы ничего не знаем о его судьбе, что только усугубляет наше горе", - поделилась девушка.

Дочь пропавшего без вести Натига Мамедова Рашади Абышова рассказала, что ей было всего три года, когда пришло известие о том, что ее отец пропал без вести.

"Мой отец Натиг Ахмед оглу Мамедов пропал без вести в 1993 году в боях за село Гюллюджа Агдамского района. Тогда мне было три года. До сих пор мы не смогли узнать о судьбе отца", - говорит она.

"Это моя первая поездка в Карабах. Ступив на освобожденные территории, я всю дорогу смотрела по сторонам в надежде увидеть какое-нибудь упоминание о моем отце Натиге Мамедове. Я искала его имя на надгробных плитах на кладбищах. Не знаю, может он еще жив, если нет, то для меня было бы большим утешением найти и перезахоронить останки отца. Каждый раз, когда мы слышим об обнаружении нового массового захоронения, в наших сердцах загорается луч надежды", - добавила Абышова.