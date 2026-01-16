Дочь национального героя Шахина Тагиева рассказала о последних годах его жизни
- 16 января, 2026
- 12:35
Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев, скончавшийся в Швеции, не мог лечиться в домашних условиях.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказала его дочь Нигяр Тагиева.
Она рассказала, что они переехали в Швецию в 2002 году.
"Отец перенес инсульт и инфаркт и болел почти два года. Он не мог лечиться в домашних условиях, и проходил лечение в реабилитационном центре".
Тагиева также отметила, что ее отец до последних дней оставался истинным патриотом Азербайджана и прививал детям любовь к отечеству:
"Он был замечательным отцом, всегда рассказывал нам об Азербайджане, прививал нам любовь к нашей стране. Отец научил меня азербайджанскому гимну".
Отметим, что Шахин Тагиев был одним из первых четырех национальных героев Азербайджана. Он проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта в агдеринском направлении в 1992 году. 23 июня того же года Тагиеву было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Он командовал батальоном "Гуртулуш", тяжело ранен в марте 1993 года, долго лечился и был демобилизован в звании подполковника.