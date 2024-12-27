Дочь бортпроводника рейса AZAL: Я не верила, что папа выжил после взрыва

Дочь Зульфугара Асадова, бортпроводника потерпевшего крушение рейса авиакомпании AZAL, рассказала о своих переживаниях и первом разговоре с отцом после трагедии.

Дочь Зульфугара Асадова, бортпроводника потерпевшего крушение рейса авиакомпании AZAL, рассказала о своих переживаниях и первом разговоре с отцом после трагедии.

В беседе с корреспондентом Report Кенуль Асадова отметила, что ее отец проработал бортпроводником 37 лет.

"Нас в семье двое детей. Каждый раз, когда папа уходил на работу, я очень волновалась", - призналась Кенуль, которая сама работает преподавателем.

В день катастрофы Кенуль была на работе. Около полудня ей позвонил супруг и попросил отпроситься домой. "Он сказал, что самолет, на котором летел папа, потерпел крушение, но попросил не волноваться, так как папа жив. Это было очень тяжело, я не могла поверить, что папа выжил", - вспоминает дочь бортпроводника.

Кенуль отметила, что когда наконец услышала голос отца по телефону, подумала, что говорит с роботом. "После такого взрыва я не верила, что папа мог выжить в этой катастрофе", - призналась она.

По словам Кенуль, состояние Зульфугара Асадова постепенно улучшается. Он перенес операцию, еще испытывает некоторые боли. "Вчера мы виделись с ним очень недолго. Его здоровье улучшается с каждым днем. Думаю, в ближайшие дни его выпишут домой", - с надеждой сказала она.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.