До сентября этого года село Забух будет передано в распоряжение его жителей

До сентября этого года село Забух будет передано в распоряжение его жителей

До сентября этого года мы полностью отстроим и передадим село Забух в распоряжение его жителей.

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До сентября этого года мы полностью отстроим и передадим село Забух в распоряжение его жителей. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района. Напомнив о том, что села Забух и Сус были освобождены от оккупантов в один и тот же день, глава государства подчеркнул, что и там ведется активная работа. "Таким образом, проводя с каждым годом еще большую работу как в Лачынском районе, так и во всех других районах, мы обеспечим наших граждан нормальными условиями", - отметил президент Ильхам Алиев. Подпишитесь на наш Telegram канал