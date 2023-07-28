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До конца года объем затрачиваемых на восстановление освобожденных территорий средств достигнет 12 млрд манатов

До конца года объем затрачиваемых на восстановление освобожденных территорий средств достигнет 12 млрд манатов До конца текущего года объем средств, затрачиваемых на восстановление освобожденных от оккупации территорий, достигнет 12 млрд манатов.
Внутренняя политика
28 июля 2023 г. 19:37
До конца года объем затрачиваемых на восстановление освобожденных территорий средств достигнет 12 млрд манатов

До конца текущего года объем средств, затрачиваемых на восстановление освобожденных от оккупации территорий, достигнет 12 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Отметив, что процесс восстановления и реконструкции идет стремительно, Э.Гусейнов подчеркнул, что данная сумма будет увеличиваться из года в год.

Говоря об инфраструктурных проектах на освобожденных от оккупации территориях, Э.Гусейнов отметил, что эти территории имеют большой сельскохозяйственный, экономический и туристический потенциал, и после завершения процесса восстановления данный потенциал будет широко использован.

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Версия на азербайджанском языке İlin sonuna qədər azad olunan ərazilərin bərpasına sərf edilən vəsaitin həcmi 12 milyard manata çatacaq

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