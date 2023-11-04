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До конца 2026 года на освобожденные территории будут переселены 34 500 семей

До конца 2026 года на освобожденные территории будут переселены 34 500 семей В рамках реализации I Государственной программы "Великого возвращения" до конца 2026 года на освобожденные от оккупации территории планируется переселить 34 500 семей.
Внутренняя политика
4 ноября 2023 г. 15:00
До конца 2026 года на освобожденные территории будут переселены 34 500 семей

В рамках реализации I Государственной программы "Великого возвращения" до конца 2026 года на освобожденные от оккупации территории планируется переселить 34 500 семей.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам спецпредставитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

По его словам, важным также является обеспечить граждан на освобожденных территориях стабильными рабочими местами.

"В этом вопросе большая часть ответственности лежит на сотрудниках спецпредставительства президента и уполномоченных госструктур", - сказал он.

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Версия на английском языке 34,500 families to move to liberated areas by end of 2026
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərə 2026-cı ilin sonunadək 34 500 ailə köçürüləcək

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