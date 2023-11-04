До конца 2026 года на освобожденные территории будут переселены 34 500 семей

В рамках реализации I Государственной программы "Великого возвращения" до конца 2026 года на освобожденные от оккупации территории планируется переселить 34 500 семей.

В рамках реализации I Государственной программы "Великого возвращения" до конца 2026 года на освобожденные от оккупации территории планируется переселить 34 500 семей.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам спецпредставитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

По его словам, важным также является обеспечить граждан на освобожденных территориях стабильными рабочими местами.

"В этом вопросе большая часть ответственности лежит на сотрудниках спецпредставительства президента и уполномоченных госструктур", - сказал он.