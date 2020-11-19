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Для пострадавших от войны начала действовать “Линия психологической поддержки”

Для пострадавших от войны начала действовать “Линия психологической поддержки” С сегодняшнего дня для граждан, пострадавших от войны, начала функционировать онлайн “Линия психологической поддержки” (050 406 75 85) Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Внутренняя политика
19 ноября 2020 г. 19:04
Для пострадавших от войны начала действовать “Линия психологической поддержки”

С сегодняшнего дня для граждан, пострадавших от войны, начала функционировать онлайн “Линия психологической поддержки” (050 406 75 85) Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщили Report в агентстве, целью открытия линии психологической поддержки является оказание оперативной психологической помощи людям, пострадавшим от войны. Помощь, которая будет оказана психологами и психиатрами агентства, будет осуществляться онлайн. Специалисты окажут гражданам поддержку посредством как голосового телефонного звонка, так и посредством видеозвонка (через ZOOM и другие программы).

Гражданин, позвонивший по указанному номеру телефона, сможет сам выбрать форму психологической поддержки (телефонный разговор или видеозапись), которая будет ему оказана.

После регистрации обращение гражданина будет направлено по назначению. После рассмотрения специальной группой специалистов обращения и решения, в каком именно направлении будет оказана помощь, с гражданином свяжутся.

"Линия психологической поддержки" обеспечит беспрерывное и быстрое психологическое обслуживание военнослужащих-участников Отечественной войны, их близких, семей шехидов, а также людей, которых глубоко потрясла гибель близких в результате террористических атак противника.

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Версия на азербайджанском языке Müharibədən zərərçəkənlər üçün onlayn “Psixoloji dəstək xətti” fəaliyyətə başladı

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