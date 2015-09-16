Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Для участия в парламентских выборах до сих пор в избирательные округа обратились 665 человек, 338 из которых выдвинули свою кандидатуру из партий, 25 - из блоков, а 3 человека - из инициативных групп".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, 508 баллотирующихся уже сдали подписные листы.

М.Панахов добавил, что для наблюдения за выборами обратились 96 человек. Кандидатура 86 из них была выдвинута по собственной инициативе, а 9 - неправительственными организациями.