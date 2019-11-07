Для участия в муниципальных выборах обратились 28 410 человек, кандидатура 60-ти зарегистрирована

"Для участия на предстоящих 23 декабря в Азербайджане муниципальных выборах в окружные избирательные комиссии обратились 28 410 человек".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 14 846 человек обратились в индивидуальном порядке. Кандидатура 13 524-х человек была выдвинута политическими партиями, 40 человек - инициативными группами.

Председатель ЦИК назвал количество лиц, взявших подписные листы: "17 509 лиц уже взяли подписные листы, из них 2 419 человек вернули их. Зарегистрирована кандидатура 60 человек, которые примут участие в муниципальных выборах".

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 23 декабря. В 1 606 муниципалитетов по республике будут избраны 15 156 членов. Предыдущие муниципальные выборы прошли 23 декабря 2014 года.