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Для ряда судов Азербайджана определен единый индекс

Для ряда судов Азербайджана определен единый индекс Кабинет министров внес изменения в "Перечень единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного прав
Внутренняя политика
16 декабря 2024 г. 11:03
Для ряда судов Азербайджана определен единый индекс

Кабинет министров внес изменения в "Перечень единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права, созданных от имени государства, и комиссий", утвержденный постановлением от 15 сентября 2022 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Со списком судов, для которых установлен единый индекс, можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir sıra məhkəmələr üçün vahid indeks müəyyən olunub

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