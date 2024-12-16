Для ряда судов Азербайджана определен единый индекс

Кабинет министров внес изменения в "Перечень единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного прав

Кабинет министров внес изменения в "Перечень единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права, созданных от имени государства, и комиссий", утвержденный постановлением от 15 сентября 2022 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Со списком судов, для которых установлен единый индекс, можно ознакомиться здесь.