Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступили в силу новые правила въезда

С 1 сентября текущего года на всех рейсах, выполняемых из Азербайджана в Россию, вступили в силу новые правила въезда, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

С 1 сентября текущего года на всех рейсах, выполняемых из Азербайджана в Россию, вступили в силу новые правила въезда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Так, все пассажиры, путешествующие этими рейсами, должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". В приложение следует загрузить скан своего паспорта, а также результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Приложение бесплатно и доступно, его можно скачать:

- для iPhone

- для смартфонов Android

- для смартфонов Huawei

Использование приложения не является обязательным для:

- граждан Российской Федерации;

- для пассажиров, путешествующих транзитом через Азербайджан (при наличии авиабилетов и/или посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию) и при наличии теста проведенного в стране первоначального вылета;

- дети или пассажиры старшей возрастной категории, не имеющие смартфонов, могут предоставить подтверждение QR-кода в приложении на смартфоне другого пассажира, вместе с ним путешествующего.

При путешествии в Россию ПЦР-тестирование можно пройти только в заранее согласованных медицинских учреждениях.

Ознакомиться с перечнем лабораторий можно как в самом мобильном приложении, так и на официальном сайте авиакомпании.

При прохождении тестирования пассажир обязательно должен уведомить клинику, что он летит в Россию и предъявить заграничный паспорт.

На основе теста приложение сгенерирует QR-код, который необходимо будет показать на пункте пограничного контроля в аэропорту.

Информация о результате тестирования будет храниться в виде зеленого QR-кода в мобильном приложении.

Данный код будет необходимо предоставить на стойке регистрации, а также на пограничных пунктах по прибытию в Россию.

Пассажир должен иметь при себе также бумажную копию ПЦР-теста, на случай если возникнут технические проблемы с телефоном во время путешествия.

Тест на коронавирусную инфекцию необходимо сдать в течение 72 часов до вылета.

Разработчики "Путешествую без COVID-19" также обещают, что в ближайшее время в этом приложении появится информация о прохождении пассажирами вакцинации.