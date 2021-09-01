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Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступили в силу новые правила въезда  

Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступили в силу новые правила въезда   С 1 сентября текущего года на всех рейсах, выполняемых из Азербайджана в Россию, вступили в силу новые правила въезда, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.
Внутренняя политика
1 сентября 2021 г. 00:00
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступили в силу новые правила въезда  

С 1 сентября текущего года на всех рейсах, выполняемых из Азербайджана в Россию, вступили в силу новые правила въезда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Так, все пассажиры, путешествующие этими рейсами, должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". В приложение следует загрузить скан своего паспорта, а также результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Приложение бесплатно и доступно, его можно скачать:

- для iPhone

- для смартфонов Android

- для смартфонов Huawei

Использование приложения не является обязательным для:

- граждан Российской Федерации;

- для пассажиров, путешествующих транзитом через Азербайджан (при наличии авиабилетов и/или посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию) и при наличии теста проведенного в стране первоначального вылета;

- дети или пассажиры старшей возрастной категории, не имеющие смартфонов, могут предоставить подтверждение QR-кода в приложении на смартфоне другого пассажира, вместе с ним путешествующего.

При путешествии в Россию ПЦР-тестирование можно пройти только в заранее согласованных медицинских учреждениях.

Ознакомиться с перечнем лабораторий можно как в самом мобильном приложении, так и на официальном сайте авиакомпании.

При прохождении тестирования пассажир обязательно должен уведомить клинику, что он летит в Россию и предъявить заграничный паспорт.

На основе теста приложение сгенерирует QR-код, который необходимо будет показать на пункте пограничного контроля в аэропорту.

Информация о результате тестирования будет храниться в виде зеленого QR-кода в мобильном приложении.

Данный код будет необходимо предоставить на стойке регистрации, а также на пограничных пунктах по прибытию в Россию.

Пассажир должен иметь при себе также бумажную копию ПЦР-теста, на случай если возникнут технические проблемы с телефоном во время путешествия.

Тест на коронавирусную инфекцию необходимо сдать в течение 72 часов до вылета.

Разработчики "Путешествую без COVID-19" также обещают, что в ближайшее время в этом приложении появится информация о прохождении пассажирами вакцинации.

Коротко о том, как работает приложение можно ознакомиться в этом видеоролике.

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Версия на английском языке New entry rules come into force for passengers traveling from Azerbaijan to Russia
Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycandan Rusiyaya səyahət edənlər üçün yeni qaydalar qüvvəyə minir

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