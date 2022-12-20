На проведение конкурса "Восхождение" министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением в 2023 году очередного конкурса "Восхождение".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением в 2023 году очередного конкурса "Восхождение".

Как сообщает Report, в целях проведения работ, связанных с проведением в 2023 году очередного конкурса "Восхождение", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики министерству молодежи и спорта поручено выделить один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а организационному комитету, созданному распоряжением Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении конкурса «Восхождение" от 26 июля 2019 года, решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.